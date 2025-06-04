كتب- أحمد أبو النجا:

تقدّم المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة المستشارين وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سيادته عن خالص الدعاء بأن يُعيد الله هذه المناسبة الكريمة على فخامة الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يكلل جهوده المخلصة في قيادة الدولة المصرية بمزيد من النجاح والتقدم.

كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يسبغ على شعبها الكريم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.