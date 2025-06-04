إعلان

رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

12:22 م الأربعاء 04 يونيو 2025

المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإداري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد أبو النجا:

تقدّم المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن السادة المستشارين وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سيادته عن خالص الدعاء بأن يُعيد الله هذه المناسبة الكريمة على فخامة الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يكلل جهوده المخلصة في قيادة الدولة المصرية بمزيد من النجاح والتقدم.

كما دعا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية، وأن يسبغ على شعبها الكريم نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عبد الراضي صديق هيئة النيابة الإدارية الرئيس السيسي عيد الأضحى الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد إطلاقها في مصر.. كيف تفعل ميزة الـ 5G على هاتفك المحمول؟
مع الإطلاق الرسمي اليوم.. تعرف على مزايا خدمة الـ 5G
ارتفاع الحرارة.. تعرف على حالة الطقس في عيد الأضحى