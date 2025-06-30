"قطع جسمه بمطواة وساطور".. تفاصيل اعتداء على شاب في السيدة زينب

كتب- أحمد عادل:

تباشر نيابة السيدة زينب، الاستماع لأقوال والد الشاب المجني عليه "آدم"، في واقعة الاعتداء عليه بسلاح أبيض على يد أحد الأشخاص أمام المارة في الشارع، ما أسفر عن إصابته بطعنات وجروح متفرقة بالجسد.

وقالت والد المجني عليه في التحقيقات إن نجلهم كان يعمل في محل حلاقة بالمنطقة، وبينما كان في عمله حضر إليه المتهم وطلب منه أن شيئًا، إلا أنه وجه له الطلب مصحوبًا بلفظ خادش، ما دفع "آدم" لرفض طلبه.

وأوضح والد أن المتهم اعتدى على نجلهم في البداية بضربة باستخدام "مطواة" على الرأس، ما تسبب في فقدانه لتوازنه، ثم استقل دراجته النارية وأحضر منها "ساطور" وبدأ في الاعتداء عليه بشكل همجي.

وتواصل النيابة التحقيق في الواقعة، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.