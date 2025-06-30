إعلان

حريق هائل داخل مصنع ألومنيوم بالبساتين

09:41 م الإثنين 30 يونيو 2025

حريق مصنع - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق مصنع ألومنيوم بمنطقة البساتين حالتي إصابة اختناقًا بالدخان، مساء الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بالمنطقة الصناعية خلف شركة الغاز.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مصنع الألمنيوم المكون من طابق واحد، مما أسفر عن سقوط حالتي إصابة باختناق وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق حريق مصنع مصنع ألومنيوم البساتين شركة الغاز اختناق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان