حريق هائل داخل مصنع ألومنيوم بالبساتين

كتب - محمد شعبان:

سجل حريق مصنع ألومنيوم بمنطقة البساتين حالتي إصابة اختناقًا بالدخان، مساء الاثنين.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بالمنطقة الصناعية خلف شركة الغاز.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران داخل مصنع الألمنيوم المكون من طابق واحد، مما أسفر عن سقوط حالتي إصابة باختناق وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.