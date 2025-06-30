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جريمة صامتة تهز الطالبية.. أخ يعتدي على شقيقته المعاقة والنتيجة صادمة

06:52 م الإثنين 30 يونيو 2025

الاعتداء الجنسي - تعبيرية

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كتب - محمد شعبان:

داخل منزل بسيط بأحد شوارع حي الطالبية غرب الجيزة وقعت واحدة من أبشع الجرائم، جريمة صادمة تقشعر لها الأبدان حين تجرد عاطل من معاني الرحمة والضمير، وأفقد أخته الصغرى أعز ما تملك.

مأمور قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغا من الأهالي بوجود حالة اعتداء على فتاة في ظروف غامضة. وانتقل رجال المباحث إلى موقع البلاغ، لتنكشف أمامهم تفاصيل مأساوية.

فتاة ثلاثينية تعاني من إعاقة ذهنية، وقعت ضحية حادث اعتداء متكرر على يد شقيقها العاطل عن العمل. الصدمة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تبين أن الضحية حامل في شهرها السابع.

بعد تقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المتهم، وبمواجهته، لم ينكر فعلته، بل أقر بارتكابها دون أن يرف له جفن، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة القضية.

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