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أحدهما تحول إلى أشلاء.. مصرع شخصين في حادثي قطار منفصلين

06:46 م الإثنين 30 يونيو 2025

أرشيفية مصرع شخص أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما في حادثي تصادم قطار مؤسفين وقعا في موقعين مختلفين، أحدهما بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة القليوبية.

الحادث الأول، تلقى قسم شرطة سكك حديد الجيزة بلاغًا بسقوط أحد الركاب من قطار أثناء سيره بالقرب من محطة الجيزة، ما أسفر عن مصرعه في الحال ونقل الجثة إلى المشرحة.

أما في الحادث الثاني، اصطدم قطار بشخص أثناء عبوره مزلقان ميت حلفا بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، ما أدى إلى تحوله لأشلاء في مشهد مروع وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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