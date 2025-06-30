الداخلية تكشف حقيقة تكرار حادث "صبايا العنب" في البحيرة

القاهرة - مصراوي:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات حادث تصادم بمحافظة البحيرة والادعاء بوفاة طفلة وإصابة 17 آخرين حال توجههم للعمل بإحدى المزارع.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 30 الجارى تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بوقوع حادث تصادم بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين حدوث التصادم بين قائد سيارة ملاكى "سارية التراخيص" مقيم بالإسكندرية وقائد ميكروباص سارية التراخيص مقيم بالفيوم؛ نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الملاكى حال سيره بالطريق مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأجرة وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة فتاة من مستقلى السيارة الأجرة وإصابة 3 آخرين، ونقل المصابين فى حينه لأحد المستشفيات.