كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة على الطرق السريعة والرئيسية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأسفرت نتائج الحملات، خلال الفترة من 1 يناير حتى 23 يونيو 2025، عن فحص عدد 51.507 سائقين، وتبين إيجابية تحليل المخدرات لـ2.198 منهم بنسبة 4.3%.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار خطة الوزارة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.