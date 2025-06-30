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في 6 أشهر.. الداخلية تضبط 2.198 سائقًا متعاطيًا للمخدرات خلال حملات على الطرق

12:13 م الإثنين 30 يونيو 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة على الطرق السريعة والرئيسية، بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأسفرت نتائج الحملات، خلال الفترة من 1 يناير حتى 23 يونيو 2025، عن فحص عدد 51.507 سائقين، وتبين إيجابية تحليل المخدرات لـ2.198 منهم بنسبة 4.3%.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار خطة الوزارة لتعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة.

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وزارة الداخلية المواد المخدرة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
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