كتب- أحمد عادل:

عقد "إسلام" و"زينب" قرانهما قبل أيام قليلة، وبدأا التحضير لحفل الزفاف المقرر إقامته عقب عيد الأضحى، وأثناء عودتهما من شراء بعض مستلزمات الفرح، برفقة والدة العروس "نحمده" وشقيقتها "فاطمة"، تحولت فرحتهما إلى كابوس، بعدما اصطدمت بسيارتهم مركبة ضخمة من نوع "دودج" يقودها شخص مخمور.

الحادث المروع الذي تسبب فيه "أمين النرش"، شقيق "ياسمين النرش" المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، أسفر عن وفاة الشاب "إسلام" ووالدة زوجته، فيما أُصيبت زوجته وشقيقتها بإصابات بالغة استدعت خضوعهما لعدة عمليات جراحية ونقلهما إلى العناية المركزة.

فقدت "زينب" والدتها وزوجها قبل أيام قليلة من زفافها، وترقد الآن في العناية المركزة تعاني من كسر في الحوض وكسور متفرقة في اليد والقدم، وتحتاج إلى عدة عمليات جراحية، فضلًا عن نزيف في الرئة، وحالتها الصحية غير مستقرة حتى الآن.

أما شقيقتها "فاطمة"، البالغة من العمر 23 عامًا، فسوف تقضي ما تبقى من عمرها على كرسي متحرك، بعد إصابتها بشلل رباعي نتيجة كسر في العمود الفقري، وخضوعها لعملية تركيب فقرة – بحسب تصريحات شقيقها لـ"مصراوي".

ووفقًا لشهود العيان، فقد بدأ الحادث بحركات استعراضية "دريفت" من قِبل المتهم بسيارته "دودج"، ما عرّض حياة المواطنين للخطر أثناء سيره في الاتجاه الصحيح، قبل أن يفقد السيطرة على السيارة، فتجاوزت الرصيف الخرساني واقتحمت الاتجاه المعاكس واصطدمت بسيارة الأسرة.

وأكد المتواجدون في موقع الحادث أن المتهم كان تحت تأثير الكحول، حيث تم العثور داخل سيارته على زجاجات من المواد الكحولية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتسبب في حادث المقطم المروع، أثناء قيادته السيارة في الاتجاه المعاكس، مما أسفر عن وفاة سيدة مسنة وزوج ابنتها، وإصابة الابنة بإصابات بالغة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.