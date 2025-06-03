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النار التهمت الأخضر واليابس.. حريق هائل بسوق الشروق الجديد

11:14 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالشروق
  • عرض 5 صورة
    اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالشروق
  • عرض 5 صورة
    اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالشروق
  • عرض 5 صورة
    اللقطات الأولى لحريق سوق الخضار بالشروق
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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق هائل داخل سوق الشروق الجديد اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الشروق إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بمنطقة السوق الجديد.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمحاصرة مصدر النيران وتقليل حجم الخسائر.

اللقطات الأولى أظهرت آثار الحريق المدمر، النيران التهمت الأخضر واليابس بسوق الخار بالكامل على مساحة نصف فدان.

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