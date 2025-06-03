فتاة فقدت عينها بالخطأ وخالها قُتل غدرًا.. ليلة الرعب في الهرم

كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على 6 متهمين على خلفية مشاجرة شهدت إطلاق أعيرة نارية نتج عنها قتيل ومصابة بالهرم.

مطلع شهر يونيو الجاري تلقى مأمور قسم شرطة الهرم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بمنطقة كفر غطاطي.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساتها وضبط الطرفين والأسلحة.

تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم بينت نشوب مشادة كلامية بين طرفين بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة شهدت إطلاق أعيرة خرطوش أصابت إحداها فتاة بالخطأ.

أسرة المصابة لاحثت المتهم بإطلاق النار عليها وتمكنت من ضبطه قبل أن تتفاقم الأوضاع ويستهدف أنصاره ذوي الفتاة ليسقط خالها غدرًا وتتفاقم الأمور.

قوة مكبرة من قسم الهرم نزلت إلى محل البلاغ، فرضت سيطرتها على المشهد وألقت القبض على 6 متهمين -بواقع 4 من طرف و2 من طرف ثاني- والأسلحة المستخدمة في الواقعة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة مشرحة زينهم للتشريح قبل التصريح بالدفن في جنازة مهيبة شهدت موجة غضب من أهالي كفر غطاطي مطالبين بالقصاص العادل.