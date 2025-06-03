مفاجآت في بلاغ عامل كشري التحرير

كتب - محمد شعبان:

مفاجآت جديدة كشفتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول زعم محمد عادل عامل نظافة معروف إعلاميًا بـ"صاحب واقعة كشري التحرير" بسرقة مسكنه بمنطقة الهرم.

التحريات والمناقشة أثبتت عدم صحة البلاغ، وأن الشاكي اختلف مع مروجي مواد مخدرة، دون ثبوت اقتحام منزله أو سرقة متعلقاته كما ادعى.

محمد عادل حرر محضرًا ادعى فيه تعرضه للضرب على يد مجهولين استولوا منه على بعض المتعلقات من مسكنه.