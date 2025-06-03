إعلان

مفاجآت في بلاغ عامل كشري التحرير

09:42 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

مديرية أمن الجيزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

مفاجآت جديدة كشفتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة حول زعم محمد عادل عامل نظافة معروف إعلاميًا بـ"صاحب واقعة كشري التحرير" بسرقة مسكنه بمنطقة الهرم.

التحريات والمناقشة أثبتت عدم صحة البلاغ، وأن الشاكي اختلف مع مروجي مواد مخدرة، دون ثبوت اقتحام منزله أو سرقة متعلقاته كما ادعى.

محمد عادل حرر محضرًا ادعى فيه تعرضه للضرب على يد مجهولين استولوا منه على بعض المتعلقات من مسكنه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صاحب واقعة كشري التحرير سرقة منزل سرقة عامل كشري التحرير الهرم أمن الجيزة خلاف مخدرات مخدرات مخدر الآيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل شاب وإصابة فتاة بطلق ناري في العين.. ماذا حدث في مشاجرة كفر غطاطي الدامية؟

إعلان

إعلان

وزيرة البيئة تحذر: مصر تقترب من منطقة نشاط زلزالي.. والاستعداد المبكر ضروري