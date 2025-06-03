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بعد بلاغه بسرقة شقته.. أمن الجيزة يصدم صاحب واقعة كشري التحرير

08:42 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

صاحب واقعة كشري التحرير

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كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفاجأة في بلاغ محمد عامل المعروف بعامل كشري التحرير زعم فيه سرقة مسكنه بالإكراه بالهرم.

جهود البحث التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث توصلت إلى كيدية البلاغ إضافة إلى أن الواقعة المتداولة قديمة.

وفي وقت سابق، تقدم صاحب واقعة كشري التحرير ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم يتهم فيه مجهولين باقتحام مسكنه والاعتداء عليه وسرقة بعض المتعلقات.

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صاحب واقعة كشري التحرير سرقة شقة كشري التحرير قسم الهرم أمن الجيزة
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