إيقاف تنفيذ حبس مرتضى منصور 6 أشهر بعد التصالح مع الخطيب

كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بإيقاف تنفيذ عقوبة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر، في القضية المتهم فيها بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومحمد عثمان المستشارالقانوني للنادي الأهلي، بعد التصالح.

وفي وقت سابق قدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى، لهيئة المحكمة الاقتصادية ما يفيد التنازل عن 3 قضايا ضد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وكانت أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، في شهر مارس الماضي، حكمها ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بالحبس لمدة 6 أشهر على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار محمد عثمان.

واستأنف مرتضى منصور على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، وحددت محكمة مستأنف الاقتصادية جلسة 8 مايو الماضي لنظر الاستئناف المقدم.

وتصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعد مبادرة الأخير التي أعرب من خلالها عن كامل احترامه للخطيب.