النيابة العامة تُدرج 4 أشخاص على قوائم الإرهابيين

كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2025، قرارات إدراج أحكام إرهابيين، بشأن إدراج 4 أشخاص على قائمة الإرهابيين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته؛ وعلى قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2022 إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 10 جنوب" بتاريخ 15-2-2022 في القضية رقم 675 لسنة 2019 حصر عليا المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 42 تابع "أ" في 20 فبراير سنة 2022.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط بتاريخ 18-5-2022 بشأن القضية رقم 67 لسنة 2022 جنايات قسم أول أسيوط المقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب أسيوط المقيدة برقم 336 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا وبرقم 675 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا؛ وعلى الحكم البات الصادر من محكمة نقض في الطعن رقم 16059 لسنة 92 قضائية بتاريخ 2-1-2024 بشأن القضية ر رقم 67 لسنة 2022 جنايات قسم أول أسيوط المقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب أسيوط المقيدة برقم 336 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا وبرقم 675 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة أولاً؛ إنهاء أثر قرار الإدراج – المؤقت - رقم 3 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 42 تابع "أ" في 20 فبراير سنة 2022.

وثانيًا؛ إدراج المحكوم عليهم الآتي بياناتهم على قائمة الإرهابيين:

1- إسلام عادل محمد طه.

2- محمد شحاتة ذكي محمد.

3- وليد حسين محمد حسنين.

4- محمد حسام الدين بكرى عبد الحافظ.