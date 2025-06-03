إعلان

النيابة العامة تُدرج 4 أشخاص على قوائم الإرهابيين

02:42 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

النيابة العامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار النيابة العامة، مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، قرار الإدراج رقم 1 لسنة 2025، قرارات إدراج أحكام إرهابيين، بشأن إدراج 4 أشخاص على قائمة الإرهابيين.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته؛ وعلى قرار الإدراج رقم 3 لسنة 2022 إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة "الدائرة 10 جنوب" بتاريخ 15-2-2022 في القضية رقم 675 لسنة 2019 حصر عليا المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 42 تابع "أ" في 20 فبراير سنة 2022.

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضًا على الحكم الصادر من محكمة جنايات أسيوط بتاريخ 18-5-2022 بشأن القضية رقم 67 لسنة 2022 جنايات قسم أول أسيوط المقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب أسيوط المقيدة برقم 336 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا وبرقم 675 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا؛ وعلى الحكم البات الصادر من محكمة نقض في الطعن رقم 16059 لسنة 92 قضائية بتاريخ 2-1-2024 بشأن القضية ر رقم 67 لسنة 2022 جنايات قسم أول أسيوط المقيدة برقم 23 لسنة 2022 كلي جنوب أسيوط المقيدة برقم 336 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا وبرقم 675 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقررت النيابة أولاً؛ إنهاء أثر قرار الإدراج – المؤقت - رقم 3 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين، المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 42 تابع "أ" في 20 فبراير سنة 2022.

وثانيًا؛ إدراج المحكوم عليهم الآتي بياناتهم على قائمة الإرهابيين:

1- إسلام عادل محمد طه.

2- محمد شحاتة ذكي محمد.

3- وليد حسين محمد حسنين.

4- محمد حسام الدين بكرى عبد الحافظ.

الجريدة الرسمية 2_1الجريدة الرسمية_2

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة قوائم الإرهابيين مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

موعد بدء تنسيق طلاب الثانوية العامة لعام 2025
شجاعة في قلب النار.. قصة سائق ضحى بجسده لحماية الآلاف بالعاشر من رمضان- فيديو وصور
أداء القطاع الخاص بمصر يتباطأ إلى أقل وتيرة في 3 أشهر بمايو
النقل تدرس فرض غرامة 3 آلاف جنيه لحماية مسار الأتوبيس الترددي
سيدة المسرح في ذمة الله.. وفاة الفنانة سميحة أيوب داخل شقتها بالزمالك