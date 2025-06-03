كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، والأرز، والزيت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الأرز والزيت واللحوم اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض المكرونة.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء

انخفاض أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)