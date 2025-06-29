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بعد حبس مالك سيارة إقليمي المنوفية بسببها.. ماذا تقول المادة 18 مكرر 3 من قانون المرور؟

11:41 م الأحد 29 يونيو 2025
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    آية زغلول إحدى ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية (1)
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    صبايا العنب ضحايا حادث إقليمي المنوفية
  • عرض 18 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
  • عرض 18 صورة
    صبايا العنب ضحايا حادث إقليمي المنوفية
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
  • عرض 18 صورة
    حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 18 صورة
    آية زغلول إحدى ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية (4)
  • عرض 18 صورة
    آية زغلول إحدى ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية (5)
  • عرض 18 صورة
    آية زغلول إحدى ضحايا حادث الإقليمي بالمنوفية (2)
  • عرض 18 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 18 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 18 صورة
    جنازة فتيات المنوفية ضحايا حادث الإقليمي
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كتب - رمضان يونس:

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة حادث "دائري إقليمي المنوفية" الذي وقع في نطاق "أشمون" منذ يومين وراح ضحيته نحو تسعة عشر مواطنًا وإصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها مساء الأحد، أن مالك السيارة "التريلا" مكن مركتب الحادث من القيادة رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة السيارة، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام نص المادة رقم (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور.

وتنص المادة "81" مكرر رقم "3 " من قانون المرور على :"مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل، كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة ، إذا نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير".

لذا؛ أمرت النيابة العامة بحبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، لتمكينه المتهم من قيادتها رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له قيادة تلك المركبة.

وباشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.

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