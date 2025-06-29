الدفع بـ 4 سيارات إطفاء.. اندلاع حريق في عقار من 9 طوابق بعابدين

كتب- محمود الشوربجي:

اندلع حريق داخل عقار سكني مكوّن من 9 طوابق بمنطقة عابدين في وسط القاهرة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، والدفع بنحو 4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني حول موقع الحريق، لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل عقار مكون من 9 طوابق في عابدين.

وبدأت قوات الحماية المدنية في جهود السيطرة على الحريق وإجراء أعمال التبريد، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بفحص ملابسات الواقعة والتأكد من عدم وجود خسائر بشرية.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتباشر حاليًا فحص ملابسات الواقعة، مع التأكد من عدم وجود خسائر بشرية.