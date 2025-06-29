إعلان

خالف قانون المرور.. ماذا قالت النيابة بشأن مالك سيارة حادث إقليمي المنوفية؟

10:56 م الأحد 29 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    موقع حادث الإقليمي بالمنوفية (1)
  • عرض 15 صورة
    موقع حادث الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 15 صورة
    حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية (3)
  • عرض 15 صورة
    حادث على الطريق الإقليمي بالمنوفية (2)
  • عرض 15 صورة
    جنازة فتيات حادث الطريق الإقليمي
  • عرض 15 صورة
    قومي المرأة يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الطريق الإقليمي (3)
  • عرض 15 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي
  • عرض 15 صورة
    جنازة فتيات حادث الطريق الإقليمي
  • عرض 15 صورة
    جنازة فتيات حادث الطريق الإقليمي
  • عرض 15 صورة
    أقارب ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 15 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 15 صورة
    حادث الطريق الإقليمي
  • عرض 15 صورة
    جنازة ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
  • عرض 15 صورة
    ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:

قالت النيابة العامة، إن سماح مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، للمتهم بقيادتها رغم عدم حيازته رخصة قيادة يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور.

أضافت النيابة في بيان لها، أن التحقيقات التي تمت بشأن الحادث أسفرت عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك.

لفتت إلى أن تلك المخالفة ترتب عليها صدور قرار من النيابة العامة بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقد باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية النيابة العامة وفاة 19 فتاة مالك سيارة حادث الإقليمي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان