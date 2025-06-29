كتب- محمود الشوربجي:

قالت النيابة العامة، إن سماح مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، للمتهم بقيادتها رغم عدم حيازته رخصة قيادة يشكل مخالفة لأحكام المادة (٨١ مكرر/٣) من قانون المرور.

أضافت النيابة في بيان لها، أن التحقيقات التي تمت بشأن الحادث أسفرت عن ثبوت قيام مالك السيارة بتمكين المتهم مرتكب الحادث من قيادتها، رغم علمه بعدم حيازته رخصة تجيز له ذلك.

لفتت إلى أن تلك المخالفة ترتب عليها صدور قرار من النيابة العامة بحبس مالك السيارة احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وقد باشرت النيابة العامة استكمال إجراءات التحقيق بسماع أقوال شهود العيان، وذوي الضحايا الذين قام سبعة منهم، إلى جانب ممثل هيئة قضايا الدولة، بالادعاء مدنيًا قبل قائد السيارة ومالكها أثناء مباشرة التحقيقات.