وقائع دامية وأخرى مثيرة للجدل تهز الجيزة خلال 24 ساعة

كتب - محمد شعبان:

شهدت محافظة الجيزة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتباينة بين جرائم قتل وقضايا تحرش وإزعاج دارت كواليسها في مناطق متفرقة بالمحافظة.

في منطقة المنيب، عثرت أجهزة الأمن على جثمان سيدة مسنة داخل شقتها، في ظروف غامضة تشير إلى أن السرقة وراء إنهاء حياتها، إذ تبين فقدان مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من مسكنها، وتكثف فرق البحث جهودها لكشف ملابسات الجريمة والقبض على الجاني.

وفي مدينة 6 أكتوبر، حررت طالبة بلاغًا ضد سائق ميكروباص اتهمته بالتحرش بها أثناء استقلالها السيارة في طريقها إلى منزلها.

وأوضحت الشاكية في أقوالها أنها كانت تجلس في المقعد الأمامي وفوجئت بتغيير السائق لخط السير، وتوقف في مكان غير مأهول بالسكان، ثم لامس مناطق حساسة من جسدها، وتمكن رجال الشرطة من ضبطه لاحقًا.

إعلامية معروفة بإحدى القنوات حررت محضرًا تتهم فيه جارها وزوجته بالتسبب في إزعاج دائم جراء تنظيم حفلات صاخبة ليلية، وفتح رجال المباحث بفرقة وسط أكتوبر تحقيقًا في الواقعة للوقوف على حقيقة ما ورد في المحضر.

وفي منطقة إمبابة، شهدت الشوارع جريمة قتل مؤسفة، راح ضحيتها عامل خردة على يد زميله "مسجل خطر"؛ إثر مشاجرة بينهما بسبب مطالبة المتهم للضحية بسداد 500 جنيه اقترضها منه، تطورت الأمور سريعًا وطعن المجني عليه بآلة حادة كانت بحوزته، ما أدى إلى وفاته وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

من ناحية أخرى، سادت حالة من الحزن بأرض اللواء بعد انتحار طالب سوداني قفزًا من الطابق الرابع؛ نتيجة معاناته من اضطرابات نفسية، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية وأودعت الجثمان في ثلاجة المستشفى.