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بسبب لعبة مراهنات.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في إمبابة

08:50 م الأحد 29 يونيو 2025

أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقه، في إمبابة، خلال مشاجرة بينهما للعب المتهم مراهنات عبر الهاتف المحمول، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شاب في إمبابة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن مرتكب الجريمة شقيق المجني عليه.
توصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مشاجرة نشبت بينهما، لمعاتبة المجني عليه للمتهم بسبب لعبه مراهنات عبر الهاتف المحمول، وخلال المشاجرة تبادلا الاعتداء، ما أسفر عن مقتل المجني عليه نتيجة إصابته باعتداء بواسطة زجاجة.
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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ضبط متهم لعبة مراهنات
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