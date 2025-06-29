كتب - رمضان يونس:

في واقعة مثيرة للجدل داخل إحدى المطاعم الشهيرة بمنطقة حدائق الأهرام، تعرضت مدرسة كندية للتحرش من قبل كفيف يعمل بالمطعم -وفق ادعائها-.

وكان قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من معلمة كندية بإحدى المدارس الدولية بالجيزة -تقيم بالمعادي- تفيد بتعرضها للتحرش الجسدي من قبل جرسون كفيف يعمل بأحد المطاعم التي تسمح بعمل "الأكفاء".

تحريات رجال المباحث أفادت بأن مرتكب الواقعة يدعى "خ.م" يعمل جرسون بالمطعم محل الواقعة، وبمواجهته من قبل ضباط البحث الجنائي أنكر ما نسب إليه من اتهام، حث جرى التحفظ عليه لحين عرضه على النيابة العامة،لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

واستمع رجال المباحث لأقوال "أ. ه" 25 عاما، مُعلمة كندية بأحد المدارس الدولية بالجيزة، في بلاغها وأكدت أنها تعرضت للتحرش من قبل الجرسون، حيث قام بلمس أجزاء حساسة من جسدها بطريقة غير لائقة الأمر الذي استدعى قيامها بإبلاغ الشرطة بما جرى معها داخل المطعم.

جرى عرض المتهم على النيابة العامة للاستماع لأقواله فيما نسب إليه من اتهام، وعقب انتهاء التحقيق قررت جهات التحقيق إخلاء سبيله من سرايا النيابة العامة بضمان محل إقامته.

ـ فكرة المطعم الذي جرت به الواقعة، هو دمج ذوي الإعاقة البصرية في المجتمع وتعزيز تقديرهم وقدرتهم على الإبداع والتميز من خلال تجربة تبادل الأدوار بين المبصرين وذوي الإعاقة البصرية، بتعزيز الفهم المتبادل وإظهار أهمية دورهم في المجتمع وجعلهم كأفراد قادرين على الإبداع والتميز.