كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة "أول درجة"، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة المتهم "زياد م." بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانته بالاشتراك مع آخر سبق الحكم عليه في واقعة التعدي على المجني عليه "أدهم يحيى فوزي عبد العزيز"، باستخدام سلاح أبيض، مما تسبب له في عاهة مستديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وبحضور وكيل النائب العام عمر محمود علاء الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه نشبت مشادة كلامية ثم مشاجرة بين المجني عليه والمتهم :زياد م."، فضربه الأخير بسلاح أبيض "كتر" كان يحمله على ذراعه الأيسر، حال وقوف المتهم الثاني –المحكوم عليه غيابيًا– على مسرح الجريمة وقت حدوثها، للشد من أزر نجله المتهم في تعديه على المجني عليه، متظاهرًا بفض النزاع بينهما.

وأضافت المحكمة أن الاعتداء أسفر عن إصابة قطعية بالساعد الأيسر لدى المجني عليه، تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في ضمور بالساعد الأيسر، وعدم القدرة على تحريك أصابع اليد اليسرى، بالإضافة إلى إعاقة بحركة دوران الساعد ذاته، وقدرت نسبتها بحوالي 30%، وفقًا لما ورد في التقرير الطبي الشرعي.

وأكدت المحكمة أن الواقعة على النحو المار بيانه، قد قامت الأدلة وتوافرت على صحتها وصحة نسبتها إلى المتهم "زياد م."، وآخر سبق الحكم عليه، وذلك استنادًا إلى ما شهد به كل من المجني عليه "أدهم يحيى"، ومعاون مباحث قسم شرطة الجيزة، فضلًا عن ما ثبت بالتقرير الطبي الشرعي.

وبناء عليه، انتهت المحكمة إلى معاقبة المتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.