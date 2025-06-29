كتب- صابر المحلاوي:

أمرت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر، بإخلاء سبيل الفنان أحمد السقا بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات في البلاغ المقدم ضده من طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، يتهمانه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب العلني.

وكان السقا قد حضر إلى سراي النيابة للإدلاء بأقواله في الواقعة، التي قالت مها الصغير إنها حدثت أمام بوابة الكمبوند السكني الذي تقيم فيه، وشهدها عدد من السكان والمارة، مشيرة إلى أن السقا استوقفها في الشارع، ووجّه إليها عبارات سب وقذف، ثم اعتدى عليها بالضرب، كما اعتدى – بحسب روايتها – على سائقها الخاص.

وسبق للنيابة أن استمعت إلى أقوال مها الصغير وسائقها، وتم تحرير محضر بالواقعة عقب توجههما إلى قسم الشرطة، حيث أكدت الإعلامية أنها كانت تمر بحالة نفسية سيئة بعد الواقعة.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتشمل الإجراءات تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من قرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.