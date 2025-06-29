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سائق يسبب انقلاب سيارة سيدة بمدينة نصر.. والداخلية تتحرك

03:19 م الأحد 29 يونيو 2025

سائق يسبب انقلاب سيارة

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كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة ملاكي يقود برعونة، متسببًا في انقلاب سيارة تقودها إحدى السيدات أعلى أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

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سائق يسبب انقلاب سيارة مدينة نصر الأجهزة الأمنية بمديرية مديرية أمن القاهرة سيارة ملاكي إحدى السيدات
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