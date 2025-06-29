سائق يسبب انقلاب سيارة سيدة بمدينة نصر.. والداخلية تتحرك

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد سيارة ملاكي يقود برعونة، متسببًا في انقلاب سيارة تقودها إحدى السيدات أعلى أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه بالفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

اقرأ أيضا:

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟