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حاولت دخول الشقة.. تفاصيل مصرع سيدة سقطت من الرابع بأكتوبر

02:22 م الأحد 29 يونيو 2025

مصرع سيدة

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كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، التحقيق في واقعة مصرع سيدة ثلاثينية إثر سقوطها من الطابق الرابع بأحد العقارات السكنية بمنطقة أكتوبر ثالث، صباح اليوم الأحد، خلال محاولتها دخول شقة تعمل بها خادمة بعد نسيانها المفاتيح بداخلها.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط سيدة من ارتفاع شاهق ووفاتها في الحال، وعلى الفور انتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفاة حاولت الوصول إلى شرفة الشقة عبر شرفة الجيران المجاورة، إلا أنها اختل توازنها وسقطت على الأرض من الطابق الرابع.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وقررت انتداب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان السبب الدقيق للوفاة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة.

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