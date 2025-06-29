أبرزها تجاوز السرعة.. تحرير 58 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 58452 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1049 مخالفة سير بدون تراخيص، و21 دراجة نارية مخالفة، و45928 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شملت استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص، والتوقف العشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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