مصر تدين الهجوم الارهابي فى شمال غرب باكستان

كتبت- أسماء البتاكوشي:

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الآثم الذي استهدف قافلة عسكرية شمال غرب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، يوم 28 يونيو 2025، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وتؤكد مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد، موقفها الرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وتعرب عن تضامنها الكامل مع باكستان الشقيقة في هذا الظرف الأليم.

كما تتقدم جمهورية مصر العربية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب باكستان الشقيق، ولأسر الضحايا وذويهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.