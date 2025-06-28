"استغل وحدتها".. حبس سمسار بتهمة التعدي على فتاة في أكتوبر

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بحبس سمسار عقارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستدراج فتاة عشرينية والتعدي عليها داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لكشف ملابساتها وتحديد ظروف حدوثها، كما قررت عرض المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف الطبي اللازم وبيان ما إذا كانت قد تعرضت للاعتداء الجنسي من عدمه، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، أفادت فيه بأنها تعمل خادمة لدى عائلة تقيم بمنزل يملكه صاحب مكتب عقاري، وأن المتهم استغل تواجدها بمفردها داخل المسكن واستدرجها إلى إحدى الغرف وتعدى عليها بالقوة، مما تسبب في فقدانها لعذريتها، وفقًا لأقوالها في محضر الشرطة، "تعدى عليّ بالقوة".

وتمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة أول أكتوبر من ضبط المتهم البالغ من العمر نحو 50 عامًا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة كما جاء في بلاغ الضحية.

وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها، ووجهت للمتهم تهمة استدراج فتاة والتعدي عليها بالقوة، وقررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استدعاء شهود الواقعة وفحص ملابساتها تمهيدًا لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.