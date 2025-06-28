تفاصيل اتهام 3 شباب بالاعتداء على طفل داخل عقار في بولاق الدكرور

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدي جنسيًا على طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، داخل عقار بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتسلمت النيابة محضر الواقعة من قسم شرطة بولاق الدكرور، والذي تضمن بلاغًا من والد الطفل، يعمل حارس عقار، يفيد بتعرض نجله للاعتداء على يد ثلاثة شباب عاطلين، حيث ظهرت على جسده آثار سحجات وكدمات.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين الثلاثة، وتبين أنهم في العقد الثاني من العمر، وتمكنت الاجهزة الأمنية، من ضبط المتهمين، الذين أقروا بارتكاب الواقعة خلال مناقشتهم.

وأمرت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي، والاستعلام عن حالة المجني عليه، كما كلفت المباحث بتكثيف التحريات وسماع أقوال شهود الواقعة، مع استمرار مراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات الجريمة، تمهيدًا لإحالة المتهمين للمحاكمة.