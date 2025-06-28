"بيلمهم في شيكارة".. النيابة تحقق في واقعة تعذيب كلاب بالشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تجري جهات التحقيق المختصة في الشيخ زايد، التحقيق مع متهم في واقعة تعذيب كلاب ووضعها داخل "شيكارة"، والتعدي لفظيًا على سيدة حاولت منعه من ارتكاب الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

وكانت النيابة قد تسلمت المحضر المحرر من قسم شرطة الشيخ زايد أول، والذي تضمن بلاغًا تقدمت به سيدة تُدعى "سارة. ي"، تبلغ من العمر 40 عامًا، أفادت فيه بتعرضها للإهانة والسب من قبل المتهم "خالد. هـ"، عقب مشاهدتها له وهو يعتدي على عدد من الكلاب بطريقة غير آدمية، ويضعهم داخل شيكارة في أحد الشوارع، "بيلمهم في شيكارة".

وأوضحت السيدة في أقوالها أنها واجهت المتهم بفعلته، إلا أنه بادر بالتطاول عليها بألفاظ نابية، ما دفعها إلى تحرير محضر بالواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت في سماع أقوال الشاكية، وأمرت بانتداب الجهات المختصة لفحص الكلاب المتضررة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة لتحديد مدى صحة ما ورد في البلاغ.

وتواصل النيابة التحقيقات لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال الواقعة.