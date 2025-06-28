بسبب الأجرة.. سائق يطلق النار على مواطنين في مدينة نصر

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سائق سيارة أجرة، لقيامه بإطلاق النار على شخصين وإصابتهما، إثر مشادة نشبت بينهم بسبب خلاف على قيمة الأجرة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شخصين مصابين برش خرطوش في أنحاء متفرقة من الجسم، وأفادا بأن مشادة كلامية وقعت بينهما وبين قائد سيارة أجرة تطورت إلى اعتداء باستخدام سلاح ناري.

وبعد إجراء التحريات والفحص، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط السائق والسيارة المستخدمة، وتبين أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعُثر بحوزته على سلاح ناري (فرد خرطوش) استخدمه في الواقعة.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بدعوى تعرضه للاعتداء بالضرب من المجني عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.