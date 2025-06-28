الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاة بسوهاج

كتب – علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، ملابسات ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيب فتاة بمحافظة سوهاج.

وأوضحت الوزارة أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغًا بتاريخ 11 يونيو 2025 من أسرة الفتاة يفيد بتغيبها عن المنزل، دون توجيه اتهام إلى أحد بالتسبب في اختفائها.

وبعد تكثيف التحريات، تبين أن الفتاة قد تركت منزل أسرتها بمحض إرادتها، حيث تم تحديد مكان تواجدها والعثور عليها بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى أسرتها.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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