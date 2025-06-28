كتب- علاء عمران:

لقى اثنان من العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعهما في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، أثناء محاولة ضبطهما بمحافظة أسيوط، في واحدة من أخطر الضربات الأمنية الناجحة ضد تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، قيام العنصرين – المطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا جنايات متنوعة (مخدرات، قتل، خطف، سلاح، سرقة بالإكراه) – بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها، علمًا بأن أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد في جناية مخدرات.

وعقب تنين الإجراءات، تم استهدافهما بإحدى الجزر النيلية بدائرة مركز شرطة ديروط في محافظة أسيوط، بمشاركة قوات من قطاع الأمن المركزي. وأسفرت المواجهة المسلحة عن مصرعهما، بينما ضُبط بحوزتهما ترسانة من الأسلحة والذخائر، تضمنت: 158 قطعة سلاح ناري، من بينها2 رشاش جرينوف، و36 بندقية آلية، و44 بندقية خرطوش، و76 فرد خرطوش، وكمية من المواد المخدرة بلغت قرابة 55 كيلوجرامًا من مخدري الشابو والحشيش.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 75 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وتجفيف منابع تجارة السلاح والمخدرات.

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