"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 35 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتَي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية مكثفة لملاحقة تجار المخدرات، وضبط الأسلحة غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق الهاربين.

ففي محافظة أسوان، تم ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت نحو 7 كيلوجرامات من الحشيش، وأكثر من كيلو جرام من البانجو، إلى جانب كميات من الهيروين والشابو. كما تم ضبط سلاحين ناريين بحوزة 7 متهمين، 4 منهم لهم معلومات جنائية، إلى جانب تنفيذ 815 حكمًا قضائيًا.

وفي محافظة دمياط، أسفرت الحملات عن ضبط 3 قضايا مماثلة، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلوجرامات من الحشيش، و9 كيلوجرامات من البانجو، و11 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كميات من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري بحوزة 3 متهمين، لأحدهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات الأمنية بجميع المحافظات لضبط الخارجين عن القانون، وبسط الأمن في الشارع المصري.

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