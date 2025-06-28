كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية جهوده المجتمعية، من خلال إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا إلى عدد من المحافظات لتقديم الخدمات الشرطية، وتيسير استخراج بطاقات الرقم القومي والمصدرات المميكنة.

واستهدفت القوافل محافظات: القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، وأسفرت عن استخراج 6062 بطاقة رقم قومي، و25257 مستندًا مميكنًا.

واعتبارًا من 28 يونيو 2025، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المستهدفة، نظرًا للإقبال المتزايد من المواطنين.

كما تم استقبال طلبات كبار السن وذوي الهمم عبر الرقمين (15340) و(15341)، وأسفر ذلك عن استخراج 1113 بطاقة رقم قومي و216 مصدرًا مميكنًا.

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 53 مأمورية خاصة لحالات إنسانية داخل المنازل والمستشفيات، إضافة إلى خدمات متنقلة داخل العاصمة الإدارية وعدد من الأندية، استفاد منها 270 مواطنًا. كما تم استقبال 321 من كبار السن وذوي الهمم داخل المركز النموذجي.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم منظومة حقوق الإنسان، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.

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