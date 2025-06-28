غلق 144 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب -علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أسفرت الحملات على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن غلق 144 محلًا تجاريًا لعدم الالتزام بقرار الغلق المقرر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن ترشيد الطاقة، والتزامًا بخطة الحكومة للحفاظ على الموارد.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"