لغز جثة على قضبان مترو الأنفاق بالقاهرة

كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة بين محطتي مترو أنفاق السيدة زينب والملك الصالح بالقاهرة اليوم الجمعة.

مأمور قسم شرطة السيدة زينب تلقى إشارة من الخدمات الأمنية بوجود جثة على قضبان مترو الأنفاق إثر ادعاء انتحار.

انتقل ضباط المباحث إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة تمهيدا لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.