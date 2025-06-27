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فاجعة 18 نعشًا كادت تتكرر.. 13 مصابا في حادث أعلى الأوسطي

07:39 م الجمعة 27 يونيو 2025

انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الأوسطي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 13 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الأوسطي، اليوم الجمعة.

بعد ساعات على فاجعة مصرع 18 فتاة بذات الطريق بنطاق المنوفية، سجلت غرفة عمليات المرور حادثا مماثلا كاد ينتهي بفاجعة مماثلة.

سيارة ربع نقل فقد قائدها السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى ناقلاب المركبة في الاتجاه القادم من الضبعة إلى الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 13 مصابا نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور حكام السيارة نهر الطريق.

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