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اندلاع حريق داخل مخزن ورق بالفجالة

05:44 م الجمعة 27 يونيو 2025

حريق مخزن - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن ورق بمنطقة الفجالة وسط العاصمة اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بالفجالة.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات الإطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مخزن ورق بالدور الأرضى للعقار رقم 5 شارع كامل صدقي والمكون من 8 طوابق.

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