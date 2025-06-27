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حريق في مخزن كرتون بجوار مدرسة بالهرم

04:43 م الجمعة 27 يونيو 2025

حريق مخزن كرتون

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كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مخزن كرتون بمنطقة الهرم غرب الجيزة، اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة علميات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من مخزن باللبيني.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبة بالتنسيق مع مأمور قسم الهرم ومفتش الفرقة.

وتبين بالفحص اشتعال النيران في مخزن كرتون مكون من طابق واحد علي مساحة حوالي 300 متر بجوار مدرسة خاصة وسط جهود الدفاع المدني لمحاصرة مصدر الحريق.

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