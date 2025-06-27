الداخلية تُعلن تخفيضات خاصة بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أعلنت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع كبرى الكيانات الاقتصادية والترفيهية والسلاسل التجارية والمطاعم، عن تقديم تخفيضات خاصة يوم الإثنين الموافق 30 يونيو، وذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقد عقدة الوزارة إجتماعات مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم والجهات الترفيهية لتوفير تخفيضات خاصة بهذه المناسبة، بمشاركة عدد (82) مول تجارى، وكذا (199) كيان صناعى بإجمالى (2151) فرع ، (46) سلسلة تجارية بإجمالى (2314) فرع بالإضافة إلى (1441) فرع لكبرى المطاعم ومحال الحلويات ، (22) مستشفى ومعمل تحاليل ومراكز أشعة وصيدلية بإجمالى (204) فرع ، (41) دور عرض سينمائى بإجمالى (272) شاشة عرض ، (315) وحدة فينوس للإضائة المتنقلة على مستوى الجمهورية.

وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الإحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الإحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



وتأتي المبادرة في إطار حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية، ودعم المواطنين من خلال توفير السلع والخدمات بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات التجارية والخدمية.

وأكدت الوزارة استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين من المبادرة.