إعلان

أمن المنافذ يضبط 31 قضية ويُنفذ 262 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

03:17 م الجمعة 27 يونيو 2025

مخالفات الإجراءات الجمركية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية المكثفة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ بالجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، وقضية واحدة في تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و27 قضية في مجال الأمن العام، وقضية تزوير مستندات، إلى جانب تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2748 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لضبط الحالة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفات الإجراءات الجمركية وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة مواجهة جرائم التهريب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"الميكروباص بقى خردة".. مصرع 16 شخصًا في حادث تصادم بالمنوفية - صور