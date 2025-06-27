أمن المنافذ يضبط 31 قضية ويُنفذ 262 حكمًا قضائيًا في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية المكثفة، لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية، في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة على كافة المنافذ بالجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا تهريب بضائع، وقضية واحدة في تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و27 قضية في مجال الأمن العام، وقضية تزوير مستندات، إلى جانب تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 2748 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات، وتواصل أجهزة الوزارة جهودها لضبط الحالة الأمنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية.