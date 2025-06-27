كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة بين عدد من الباعة الجائلين بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة، أسفرت عن نشوب حريق في عدد من الأكشاك.

وتبيّن من الفحص أنه بتاريخ 23 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة الحدائق بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين، الأول بائع خضار مصاب بجروح وكدمات متفرقة، والطرف الثاني مكوّن من 7 أشخاص.

وأوضحت التحقيقات أن أفراد الطرف الثاني اعتدوا على البائع، وأضرموا النيران في فرش الخضار الخاص به، بسبب خلافات سابقة بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات المشار إليها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.