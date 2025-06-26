تامر حسني والسقا.. من الشاشات إلى أقسام الشرطة

كتب - محمد شعبان:

في مشهد يبدو وكأنه مأخوذ من فيلم سينمائي أو مسلسل درامي مشحون بالصدامات والانفعالات، اشتعلت الساعات الماضية بأحداث متلاحقة بين كبار نجوم الفن، ولكن هذه المرة لم يكن المشهد على الشاشة بل في الواقع تحديدا على أرض الشيخ زايد و6 أكتوبر وأصبحت الكمبوندات الفاخرة مسرحًا لصراعات خلف الكواليس، لا تقل سخونة عن أفلام الأكشن.

المفاجأة الأكبر

في واقعة أشعلت أوساط السوشيال ميديا، تحفظت أجهزة الأمن على كاميرات المراقبة داخل كمبوند فاخر بمدينة السادس من أكتوبر، بعد بلاغ رسمي من الإعلامية مها الصغير ضد طليقها النجم أحمد السقا، تتهمه فيه بالتعدي اللفظي والبدني عليها وعلى سائقها.

القصة بدأت عند بوابة كمبوند "سيتي فيو"، فوجئت مها بسيارة السقا تعترض طريقها فجأة، لتبدأ مطاردة درامية داخل المجمع السكني، انتهت -بحسب رواية السائق- بمشادة عنيفة، واعتداء لفظي ثم جسدي من السقا على طليقته.

السائق قال في محضره بقسم أول أكتوبر إن السقا لم يكتفِ بتوجيه السباب لطليقته، بل اعتدى عليه هو الآخر حين حاول التدخل، مما دفعه للجوء إلى الشرطة.

رجال الأمن بدأوا بالفعل في تفريغ الكاميرات واستدعاء الشهود والأمن الخاص، وسط حالة ترقب شديد في الوسط الفني لما ستسفر عنه التحقيقات لاسيما بعد صرف الإعلامية من النيابة العامة واستدعاء السقا لسماع أقواله.

تامر حسني VS تيك توكر

الفنان تامر حسني حرر بلاغا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان ضد حساب على "تيك توك" اتهم صاحبه بتوجيه سب وقذف علني وإهانة صريحة بعد عرض فيلمه الجديد "ريستارت".

المحامي الخاص بـ"نجم الجيل" حضر نيابةً عنه، وقدم فيديوهات موثّقة يظهر فيها "التيك توكر" يهاجم تامر بعنف، ويتهمه بتقديم "فن تافه"، في تعليق ساخر على أداء الفنان بفيلمه الذي ما زال يعرض في السينمات.

الغريب أن الحساب اختفى تمامًا بعد الواقعة، ما فتح بابًا جديدًا من الشكوك، ودفع رجال المباحث لفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات ما حدث.