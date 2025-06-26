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النيابة تستدعي أحمد السقا بعد بلاغ مها الصغير بالضرب والسب

05:48 م الخميس 26 يونيو 2025

الفنان أحمد السقا

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كتب - صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر استدعاء الفنان أحمد السقا لسماع أقواله في البلاغ المقدم من طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها الخاص، يتهمانه فيه بالتعدي عليهما بالضرب والسب العلني.

كانت النيابة قد صرفت مها الصغير وسائقها عقب الاستماع لأقوالهما، بعد أن أكدا في التحقيقات أن الواقعة حدثت أمام بوابة الكمبوند السكني الذي تقيم فيه الإعلامية، على مرأى من عدد من السكان والمارة.

ذكرت مها الصغير في بلاغها أن الفنان أحمد السقا استوقفها في الشارع، ووجه إليها عبارات سب وقذف، ثم تعدى عليها بالضرب، وأشارت إلى أنه اعتدى كذلك على سائقها الخاص.

وأكدت أنها كانت في حالة نفسية سيئة عند التوجه إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى جهات التحقيق التي تولت فحص البلاغ.

ولا تزال النيابة تواصل إجراءاتها القانونية بالاستماع لأقوال الفنان أحمد السقا، تمهيدًا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

سقا بعد بلاغ مها الصغير

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