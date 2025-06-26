إعلان

صرف مها الصغير من النيابة بعد اتهام أحمد السقا بالتعدي عليها بالضرب والسب

05:26 م الخميس 26 يونيو 2025

مها الصغير وأحمد السقا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر صرف الإعلامية مها الصغير وسائقها الشخصي من سراي النيابة، عقب الاستماع لأقوالهما في البلاغ المُقدم ضد طليقها الفنان أحمد السقا، الذي اتُهم بالتعدي عليها بالضرب والسب العلني.

أظهرت التحقيقات أن الواقعة بدأت ببلاغ رسمي تقدمت به مها الصغير إلى قسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه بأن طليقها اعتدى عليها أمام بوابة الكمبوند الذي تقيم فيه، بحضور عدد من السكان والمارة.

وأكدت في أقوالها أن أحمد السقا استوقفها في الشارع ووجّه إليها عبارات سب وقذف، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، موضحة أنه لم يكتفِ بذلك بل اعتدى أيضًا على سائقها.

وأشارت التحقيقات إلى أن مقدمة البلاغ كانت في حالة نفسية متدهورة عند توجهها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي استمعت للطرفين، ثم أمرت بصرفهما عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مها الصغير وأحمد السقا صرف مها الصغير من النيابة اتهام التعدي عليها بالضرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟