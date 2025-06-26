

كتب - صابر المحلاوي:

قررت جهات التحقيق المختصة بمدينة 6 أكتوبر صرف الإعلامية مها الصغير وسائقها الشخصي من سراي النيابة، عقب الاستماع لأقوالهما في البلاغ المُقدم ضد طليقها الفنان أحمد السقا، الذي اتُهم بالتعدي عليها بالضرب والسب العلني.

أظهرت التحقيقات أن الواقعة بدأت ببلاغ رسمي تقدمت به مها الصغير إلى قسم شرطة أكتوبر، أفادت فيه بأن طليقها اعتدى عليها أمام بوابة الكمبوند الذي تقيم فيه، بحضور عدد من السكان والمارة.

وأكدت في أقوالها أن أحمد السقا استوقفها في الشارع ووجّه إليها عبارات سب وقذف، قبل أن يعتدي عليها بالضرب، موضحة أنه لم يكتفِ بذلك بل اعتدى أيضًا على سائقها.

وأشارت التحقيقات إلى أن مقدمة البلاغ كانت في حالة نفسية متدهورة عند توجهها إلى قسم الشرطة، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأُحيل إلى النيابة العامة التي استمعت للطرفين، ثم أمرت بصرفهما عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.