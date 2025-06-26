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بالفيديو.. راكب يشهر مفكًا في وجه سائق بسبب خلاف على الأجرة بالقاهرة

05:01 م الخميس 26 يونيو 2025

تعبيرية

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كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض ويحاول الاعتداء على آخر في أحد شوارع القاهرة.

بالفحص تبين أن الواقعة حدثت أثناء استقلال المشكو في حقه سيارة أجرة يقودها سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية، حيث نشبت مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة، تطورت بقيام الراكب بإشهار مفك في وجه السائق ومحاولة التعدي عليه.

أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه صاحب محل ملابس بالإسكندرية ومقيم بمحافظة البحيرة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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خلاف على الأجرة مشاجرة وزارة الداخلية
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