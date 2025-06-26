كتب - علاء عمران:

نظّمت وزارة الداخلية ندوة دينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بالتزامن مع حلول العام الهجري الجديد، وذلك في إطار البرامج التأهيلية المتنوعة التي تنفذها الوزارة للنزلاء.

استهدفت الندوة تعزيز الجانب الروحي والديني، ودعم منظومة القيم السليمة لدى النزلاء، بما يسهم في تقويم السلوكيات غير السوية، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بشكل إيجابي وفعّال.

شهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من النزلاء، في أجواء تسودها الروح الإيمانية والدعم النفسي، تأكيدًا على التزام وزارة الداخلية بالبعد الإنساني داخل المؤسسات العقابية.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية التي تحرص الوزارة على تنظيمها بشكل منتظم، دعمًا لخطة متكاملة تهدف إلى الإصلاح وإعادة التأهيل.