حبس عاطل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من إحدى الشركات بالنزهة

كتب- محمود الشوربجي:

قررت جهات التحقيق في القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة.

وطالبت جهات التحقيق، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة يفيد بضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات "محل عمله سابقًا" والكائنة بدائرة القسم، عن طريق "نسخة احتياطية من مفاتيح الشركة" والتي تحصل عليها خلال فترة عمله.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.