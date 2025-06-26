كتب- أحمد عادل:

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها على المتهم "عادل خ." بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه وآخرين بالاعتداء على مقاول تشطيبات بسلاح أبيض "سنجة" أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، إثر خلافات بينهم لرفضه دفع مبلغ مالي بسبب استخدام العمال المصعد.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدني دياب مهران، وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وسمير صلاح الدين محمد، وبحضور وكيل النائب العام عمر محمود علاء الدين، وأمانة سر أيمن أحمد عبد اللطيف.

وجاء في حيثيات المحكمة، أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن المتهم الماثل "عادل خ."، والمحكوم عليهم السابقين يقطنون العقار محل الواقعة، كما تمتلك المجني عليها "عبير حميدة" شقة تحت التشطيب بذات العقار، بينما يتولى المجني عليه "هشام عبد الوهاب" أعمال تشطيبات إحدى الشقق.

وتابعت الحيثيات، أنه في يوم الواقعة توجه المتهم الماثل والمحكوم عليهم السابقين إلى المجني عليها سالفة الذكر في شقتها وطلبوا منها مبلغ "خمسة آلاف جنيه" لقيام العمال الذين يجرون تشطيبات في شقتها باستخدام مصعد العقار، وظلوا يطرقون باب شقتها، وقام أحدهم بكسر زجاج نافذة المنور.

وأضافت الحيثيات أن المجني عليها هددتهم بإبلاغ النجدة وأغلقت دونهم الباب، لكنهم واصلوا الطرق على باب شقتها، وفي أعقاب ذلك، وحال دخول المقاول "هشام عبد الوهاب" إلى العقار محل الواقعة، حاول المتهم الماثل والمحكوم عليهم الآخرون منعه حتى يدفع لهم نقودًا، لكنه تمكن من الصعود إلى شقة عمله.

واستطردت الحيثيات، أنه أثناء نزول المجني عليه متوجهًا إلى قسم الشرطة، لحق به المتهم الماثل والمحكوم عليهم الآخرون إلى مدخل العقار، وضربه المتهم الثاني -السابق الحكم عليه- بسلاح أبيض "سنجة" كان يحمله معه على يده اليمنى، وقام المتهم الماثل والمتهمة الرابعة -السابق الحكم عليها- بتقييد حركته، ورفع المتهم الثالث -السابق الحكم عليه- غطاء البالوعة الموجود في مدخل العقار وقذف به وجه المجني عليه، قاصدين من ذلك إيذاءه والمساس بسلامة جسمه، فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وتخلف لديه من جراء تلك الإصابة عاهة مستديمة.